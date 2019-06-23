القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
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الأحد 23/يونيو/2019 - 05:41 م

رسائل حماسية من رئيس الاتحاد الكيني قبل مواجهة الجزائر

رسائل حماسية من رئيس
أ ش أ
dostor.org/2683775

وجه نيك مويندوا رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم، رسائل حماسية لجماهير منتخب بلاده قبل افتتاح مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019) مساء اليوم الأحد بلقاء الجزائر، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة باستاد الدفاع الجوي.
وكتب رئيس الاتحاد الكيني عدة تغريدات - عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "قبل 4 سنوات، بدأنا في رحلة لتغيير كرة القدم الكينية والتزمنا وكان لدينا الإيمان بقدرة الكرة الكينية".
وأضاف مويندوا "لم نبحث عن مصالح شخصية، ولكننا نؤمن بمصلحة اللعبة ولم نراهن على نتائج فورية ولكننا سنستمر في التطور".. وتابع "لا أقول ذلك لثقتي أننا سنفوز ولكن لأننا نمثل كينيا ولا نخشى أي شيء".

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