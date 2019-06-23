الصين تصدر سندات بـ521.7 مليار دولار في مايو

أظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن قيمة الأوراق المالية الصادرة في الصين بلغت 3.6 تريليون يوان (حوالي 521.7 مليار دولار أمريكي) في مايو.



وحسب البنك المركزي، وصلت قيمة سندات الخزينة الصادرة على مستوى الدولة إلى 395.3 مليار يوان، بينما بلغت سندات الحكومات المحلية 304.3 مليار يوان.



وبنهاية مايو، كان حجم الديون غير المسددة على سوق السندات 91.1 تريليون يوان.



وستسارع الصين في إصدار سندات الحكومات المحلية هذا العام لدعم إنجاز المشروعات المتنوعة في وقتها.



إضافة إلى ذلك، بلغ رصيد ديون الحكومات المحلية 19.6 تريليون يوان بنهاية عام 2018، ما يقل بكثير عن السقف الرسمي المحدد بـ 21 تريليون يوان.