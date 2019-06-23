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رياضة
الأحد 23/يونيو/2019 - 05:39 م

كريستيان أتسو: الإخفاق في أمم أفريقيا نهاية للجيل الحالي لغانا

كريستيان أتسو: الإخفاق
dostor.org/2683773

أكد الغاني كريستيان أتسو أن منتخب بلاده جاهز للمنافسة بقوة على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الإخفاق في الفوز بالبطولة، سيعني نهاية الجيل الحالي للفريق مع اتجاه عدد كبير منهم للاعتزال الدولي.
ويبحث منتخب غانا الملقب بـ(النجوم السوداء) عن التتويج بأمم أفريقيا الغائب عنه منذ نسخة المسابقة التي أقيمت في ليبيا عام 1982، حيث يلعب في المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات في البطولة برفقة منتخبات الكاميرون (حامل اللقب) وبنين وغينيا بيساو.
ونقلت شبكة (سكاي سبورتس) عن أتسو قوله اليوم الأحد "أعتقد أنه إذا حصلنا على الدعم الذي نحتاجه، فيمكننا الفوز باللقب في هذه النسخة".
أضاف اللاعب المحترف في صفوف فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي "إذا لم نفز بكأس الأمم هذا العام، فسوف يقرر الكثير من اللاعبين الاعتزال دوليا. سنرى ما سيحدث في البطولة".
ويستهل منتخب غانا، الذي يمتلك أربعة ألقاب في أمم أفريقيا، مشواره في النسخة الحالية للبطولة، بمواجهة نظيره البنيني بعد غد الثلاثاء في الجولة الأولى لمباريات المجموعة السادسة في مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.
ويأمل منتخب غانا في كسر سوء الحظ الذي يلازمه في أمم أفريقيا، بعدما عجز عن التتويج بالبطولة رغم تأهله للدور قبل النهائي في النسخ الست الأخيرة للمسابقة.
ويعتبر أتسو أحد العناصر الأساسية في المنتخب الغاني، الذي يتطلع لإعادة البسمة إلى وجوه جماهيره المحبطة، عقب فشل الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم الماضية التي جرت بروسيا.
وشارك أتسو 27 عاما في 57 مباراة مع المنتخب الغاني، أحرز خلالها عشرة أهداف، فيما قام بصناعة تسعة أهداف.

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