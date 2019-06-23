مدرب أنجولا: لدينا فرصة للفوز على تونس

تحدث الصربي سردجان فاسيليفيتش المدير الفني لمنتخب أنجولا عن فرص منتخبه للفوز على نظيره تونس في منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية 2019.



وقال الصربي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام تونس: "هدفنا تمثيل أنجولا بشكل جيد في البطولة بالكامل".



وأضاف: "لدينا فرص للفوز بمباراة تونس، رغم صعوبتها وغياب بعض لاعبي الفريق بداعي الإصابة وعدم الجاهزية".



وبسؤاله عن فرص تونس في البطولة قال فاسيليفيتش: "إنها الفريق المرشح الأكبر نظًرا لتصنيفه المتقدم".



وتابع سردجان: "على الرغم من صعوبة المباراة إلا يسعى للظفر بالنقاط الثلاثة والسير بشكل تدريجي نحو بلوغ الدور الثاني من البطولة".



وعن إمكانية إحداث مفاجأة في البطولة قال: "إن هذا الأمر سيكون متعلق بطموح اللاعبين بعد غياب عن دورتين".



وأردف المدير الفني لمنتخب أنجولا: "وبالطبع أتوقع أن يكون هناك حذر من جانب الفريق التونسي نظرًا لصعوبة المباراة على الفريقين".



وعن حرارة الطقس قال: "أقمنا معسكر في البرتغال وبالطبع هناك أمور مختلفة ولكننا تأقلمنا سريعًا على الأجواء في السويس".



واختتم سردجان عن طريقه لعبه غدًا قال: "أسعى لخلق توازن بين الدفاع والهجوم وتقسيم المباراة على فترات، وفي النهاية سنلعب للفوز من بداية اللقاء".