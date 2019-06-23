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الأحد 23/يونيو/2019 - 05:33 م

إيران تحذر من خطر نشوب حرب.. وترامب يرى فرصة للتوصل إلى اتفاق

ترامب
ترامب
dostor.org/2683766

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، إنه لا يسعى للحرب وذلك بعد أن حذر مسؤول عسكري إيراني كبير من أن أي صراع في منطقة الخليج قد يخرج عن السيطرة ويهدد حياة الجنود الأمريكيين.

ومازال التوتر سائدا بعد أن قال ترامب يوم الجمعة، إنه منع توجيه ضربة عسكرية لإيران انتقاما لإسقاطها طائرة أمريكية مسيرة لأن الهجوم كان يمكن أن يؤدي إلى مقتل 150 شخصا.

وقال ترامب لبرنامج "واجه الصحافة" على شبكة تلفزيون (إن.بي.سي) "لا أسعى للحرب".

وكان ترامب قال إنه سيفرض مزيدا من العقوبات على إيران اعتبارا من يوم الإثنين، لكنه أشار إلى أنه مستعد للسعي من أجل التوصل لاتفاق لدعم اقتصادها وذلك في خطوة تهدف على ما يبدو لتخفيف التوتر.

وردا على سؤال عما تريده إيران، قال ترامب "أعتقد أنهم يريدون التفاوض. أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة. والصفقة معي نووية... لن يكون بوسعهم امتلاك سلاح نووي. ولا أعتقد أنهم يحبذون الوضع الذي هم فيه حاليا. اقتصادهم متعثر تماما".

وتفاقم التوتر في المنطقة بشكل كبير عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وست دول كبرى ثم أعاد فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية. وكانت العقوبات قد رُفعت بمقتضى الاتفاق الذي يلزم إيران بتقليص برنامجها النووي في المقابل.

وذكرت إيران أنها سترد بحزم على أي تهديد لها وحذرت اليوم الأحد من مخاطر مواجهة عسكرية.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن الميجر جنرال غلام علي رشيد قوله "إذا اندلع صراع في المنطقة فلن تتمكن أي دولة من التحكم في نطاقه وتوقيته".

وأضاف "على الحكومة الأمريكية التصرف بمسؤولية لحماية أرواح القوات الأمريكية بتفادي سوء التصرف في المنطقة".

وذكرت وكالة أنباء فارس إن الرئيس الإيراني حسن روحاني اتهم الأمريكيين بإذكاء التوتر في الخليج من خلال ما وصفته إيران بأنه انتهاك طائرة عسكرية أمريكية مسيرة لمجالها الجوي.

وقالت واشنطن إن الطائرة استُهدفت في المجال الجوي الدولي "في هجوم غير مبرر".

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