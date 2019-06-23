مدرب موريتانيا: هدفنا الوصول بعيدًا في أمم إفريقيا

تحدث الفرنسي كورنتين مارتينيز، المدير الفني لمنتخب موريتانيا، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام مالي وأكد أنه سعيد بالاستقبال في مصر ومدينة السويس وأشاد بأرضية ملعب المباراة ووصفها بالمثالية.



وقال عن قوة المجموعة: "أنجولا بالتحديد فريق جيد ولعبنا أمامه في التصفيات مرتين ونفس الأمر لمنتخب تونس الذي واجهنا في تصفيات مونديال ٢٠١٨، ومنتخب مالي يملك مجموعة من اللاعبين الأكفاء".



وتحدث مارتينز عن مدى جاهزية لاعبي فريقه: "لا توجد أي أزمات أو إصابات خاصة باللاعبين والجميع يرغب في التعبير عن الوجه المشرف للكرة الموريتانية".



كما تحدث المدرب الفرنسي عن اختيارات اللاعبين للبطولة: "الاختيارات تمت بعناية شديدة، ونرغب في الوصول بعيدًا في البطولة وليس التمثيل المشرف فقط، نحن نحترم جميع المنتخبات المشاركة في المحفل القاري الكبير".



وأضاف مدرب موريتانيا: "لقد مضينا مايقرب من ٢٣ يوم في التحضيرات الجادة للبطولة داخل وخارج موريتانيا، لدينا طموح في إحداث الفارق والمفاجأة في البطولة".



كما أكد مارتينيز أنه أصر على زيارة اللاعبين لأرضية ملعب المباراة من أجل التعود عليها.



وتحدث مارتينز عن مباراة مالي: "قمنا بتجهيز لاعبينا نفسيًا قبل اللقاء وأصررت على الحديث مع كل لاعب بشكل منفرد".



واختتم المدير الفني الفرنسي: "طريق لعب الفريق تختلف من كل مباراة بالطبع وتشكيلة الفريق متجانسة بشكل كبير منذ التصفيات، ونسعى لإسعاد الشعب الموريتاني الذي انتظر طويلا من أجل أن يرى فريقه في المونديال الإفريقي".