إيركسن بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد فى ميركاتو الصيف

اتخذ الدنماركي كريستيان إيركسن نجم فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي قراره بالرحيل عن صفوف نادي العاصمة الإنجليزية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وارتبط اسم صانع اللعب الدنماركي بالانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، إلا أن حظوظه تراجعت بعدما أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق رغبة في التعاقد مع لاعب خط وسط صريح بدلًا من صانع لعب، مفضلًا توجيه أنظاره نحو مواطنه بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد.



وتبعًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن وجهة إيركسن المقبلة أصبحت بين ناديي يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.



وحددت إدارة نادي توتنهام هوتسبر سعر إيركسن في حالة رحيله خلال ميركاتو الصيف الحالي، حيث شدد دانييل ليفي رئيس النادي على أنه يستهدف الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني نظير التخلي عن خدمات النجم الدنماركي.