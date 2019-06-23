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الأحد 23/يونيو/2019 - 05:26 م

مسؤول ألماني يدعو لحملة على مستوى البلاد لمواجهة الإرهاب اليميني

مسؤول ألماني يدعو
dostor.org/2683739

دعا رئيس حكومة ولاية تورينجن شرقي ألمانيا، إلى النظر بشكل جديد للإرهاب اليميني، ودعا في الوقت ذاته للمزيد من الشفافية من جانب الأجهزة الأمنية.

وقال بودو راملوف على هامش اجتماع حزب اليسار بولاية تورينجن اليوم الأحد، في مدينة أرنشتات: "اعتقد أنه يتعين علينا أن نصل إلى مفهوم عمّا يعنيه الإرهاب اليميني فعليا بصفته تهديدا حقيقيا، ليس كمجموعة أفراد مشوشين، وإنما شبكة منظمة".

وأكد اليساري الألماني البارز أنه يجب ألا يتم تصور هذه الشبكة على أنها منظمة فردية، "وإنما فيما يبدو أنها مقاومة بلا قيادة".

وشدد راملوف، على أن هناك حاجة لحملة على مستوى ألمانيا في مواجهة التطرف اليميني، وقال راملوف: "يتعين على وزير الداخلية الاتحادي العمل على أن يتم عرض هذه الملفات والأمور برمتها على الطاولة وأن تكون متاحة بشكل شفاف ومفهوم من أجل تحليل مدى التهديد".

وأشار إلى أن واقعة مقتل رئيس مقاطعة كاسل، فالتر لوبكه، تكشف حجم التهديد الذي يتم مواجهته في جميع أنحاء ألمانيا حاليا.

يذكر أن حاكم مقاطعة كاسل قُتل في مطلع شهر يونيو الجاري بطلق ناري في الرأس.

ويقبع شتيفان إيه 45 عاما في الحبس الاحتياطي على خلفية اشتباه قوي ضده بارتكاب الجريمة. ويفترض المحققون وجود دافع يميني متطرف وراء الجريمة.

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