ميريام فارس تعتذر للشعب المصري

اعتذرت الفنانة ميريام فارس، في بيان لها، للشعب المصري، وأصدرت توضيحًا حول تصريحاتها، أمس السبت.



وقالت فارس، في بيان عبر تويتر: أتوجه بكلامي للشعب المصرى الحبيب على هامش المؤتمر الصحفي الذي أجريته البارحة بتاريخ 2019-6-22 ضمن فعاليات مهرجان موازين، مستطردة: "على هامش السؤال الذي طرح علي وهو: "لماذا قلت حفلاتك اليوم فى مصر علمًا أنك كنت في بداياتك تقيمين حفلين لثلاثة في الأسبوع؟" كان جوابي واضحًا.



وأضافت: "مع مرور الوقت كبرت وتطورت فنيًا وأصبحت متطلباتي أكبر وصارت شوي تقيلة على مصر، بما معنى كبرت متطلباتي على المتعهدين المصريين الذين كنت أتعامل في بداياتي". موضحة: صارت متطلباتي "تقيلة"، ولست أنا، والفرق شاسع".



وتابعت: لم أعد أحيي حفلتين أو ثلاثة في الأسبوع، وهذا منطقي جدًا حالي كحال جميع النجوم العرب الذين يحيون حفلين أو ثلاثة في السنة، وليس في الأسبوع الواحد.



واستطردت: مصر بلدنا الثاني، أنا لم أتعال على زملائي الفنانين كما حاول البعض تحريف كلامي والاصطياد في الماء العكر، ولم أتعال على الشعب المصري، ففي كل مقابلاتي الصحفية أقول وأعيد أنني انطلقت من لبنان ولكن مصر منحتني نجوميتي. وأرجوكم لا أحد يحاول أن يزايد على محبتي واحترامي لها.



واختتمت: "تقديري لجمهورية مصر العربية والشعب المصري الحبيب. يؤسفني أن لهجتي اللبنانية وردي المختصر فتح مجال لجدال كبير وسوء تفاهم أكبر. أعتذر من الشعب المصري فقد خانني التعبير باللبناني، وتحيا مصر".

