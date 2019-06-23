مجلس جامعة الإسكندرية يثنى على جهود المحافظة خلال بطولة "الأمم الأفريقية"

قدم مجلس جامعة الإسكندرية خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة الشكر لقيادات المحافظة، على المظهر الحضارى المشرف الذى ظهرت به خلال استضافة جماهير ومباريات المجموعة الثانية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وأكدت المحافظة، أن ما تم الانتهاء منه من أعمال التطوير بالمحافظة هى نموذج لما سيتم تطبيقه بباقى المناطق لإعادة الإسكندرية لسابق عهدها.



وأشارت المحافظة إلى أنه تم اختيـار 10 مناطق منها محطة الرمل و9 مناطق سكنية سيتم اختيارها من أحياء الإسكندرية بمستوياتها المختلفة لرفع كفاءتها وإعادة المظهر الحضارى والرونق المعهود لها.



يذكر أن الإسكندرية تستضيف المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩، والتي تضم منتخبات نيجيريا ومدغشقر، وغينيا وبوروندي.