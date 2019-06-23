القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:04 م

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب
02:59 م

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي
11:35 ص

قبل التصويت.. حسن طلب: جابر عصفور لن يتحمل هزيمة رابعة
05:22 م

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية
04:14 م

رسائل السيسي لرئيس موزمبيق

12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

عالم
الأحد 23/يونيو/2019 - 05:16 م

واشنطن تطالب دول العالم بالضغط على إيران "لخفض التصعيد"

براين هوك
براين هوك
dostor.org/2683729

حض المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك في الكويت الأحد، دول العالم على الضغط على إيران "لخفض التصعيد"، مؤكّدا أن بلاده لا تسعى لنزاع مسلح ضد الجمهورية الإسلامية.

وقال هوك للصحافيين في ختام لقاء مع مسؤولين كويتيين "نشجع كل الدول على استخدام جهودها الدبلوماسية لحض إيران على خفض التصعيد ومقابلة الدبلوماسية بالدبلوماسية".

وأكد المسؤول الأمريكي أن بلاده "غير مهتمة بنزاع عسكري ضد إيران، عززنا وضع قواتنا في المنطقة لأهداف بحت دفاعية".

وبحسب هوك، فإنّه يتوجّب على إيران أن "تتصرّف اكثر كدولة طبيعية من كونها (صاحبة) قضية ثورية "، موضحا "إن كان بإمكاننا تخيل إيران مسالمة، فإنه بإمكاننا تخيل شرق أوسط مسالم".

وشدد المبعوث الأميركي على أنّه "لا يوجد قناة خلفية حاليا (للتواصل مع إيران)، ولم يقم الرئيس بتوجيه رسالة إلى إيران ولكن لدينا الكثير من الدول التي عرضت مساعدتنا في خفض التصعيد وحث إيران على إنهاء تهديداتها لهذه المنطقة".

وأكد المبعوث الأميركي الذي التقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ومسؤولين كويتيين أن "النظام الإيراني يشكل تهديدا لحرية الملاحة" في المنطقة، موضحا أن "كل دول العالم لديها مصلحة في ضمان حرية تنقل السلع".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الولايات المتحدة في مايو 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015، وإعادتها فرض عقوبات مشددة على إيران، لتحرم الجمهورية الإسلامية من مكاسب اقتصادية انتظرت الحصول عليها من الاتفاق.

وارتفع منسوب التوتر بعد إسقاط إيران الخميس لطائرة مسيّرة أميركية. وتؤكّد طهران أن الطائرة الأميركية اخترقت مجالها الجوي، وهو ما تنفيه واشنطن.

وردّا على إسقاط الطائرة الأميركية، أعدّت واشنطن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغاها في اللحظات الأخيرة، بحسب ما أعلن على تويتر.
وجاء إسقاط الطائرة المسيّرة الأميركية بعد تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة إثر هجمات استهدفت ناقلات نفط في منطقة الخليج اتّهمت واشنطن طهران بتنفيذها، ما نفته بشدة الجمهورية الإسلامية.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر

منذ 5 أيام

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية

منذ اسبوع

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان

منذ اسبوع

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر

منذ اسبوع

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ أقل من شهر

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

الآن

السيسى يوجه بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى فى موكب عالمي

الخارجية الروسية: حديث واشنطن عن حرب نووية محدودة "خطير"

السيسي يوجه بمواصلة العمل في أنشطة البحث والاستكشاف بقطاع البترول

"علام": الفتوى يجب أن تكون معالجة لقضايا الناس

ads
ads
الأكثر قراءة

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 27% والبيض 35%

حقيقة سحب هواتف لاعبي المنتخب الوطني

ميريام فارس تعتذر للشعب المصري

ألبومات الصور

نجوى غراب.. سباحة مصرية تشارك في بطولة عالمية فوق الـ75

بالصور.. ضبط 300 كيلو أسماك مجمدة منتهية الصلاحية فى الأقصر

مباراة الكونغو وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

"أمم أفريقيا" فى عزبة صلاح الدين بالقليوبية

رياضة

مدرب كوت ديفوار: نضع آمالا كبيرة على نيكولاس بيبي في كأس أمم إفريقيا

الإسباني لوبيز يفوز بلقب بطولة "كوينز" للتنس

مصريون يدعمون المنتخب المغربي في مباراته أمام ناميبيا

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 27% والبيض 35%

حقيقة سحب هواتف لاعبي المنتخب الوطني

ميريام فارس تعتذر للشعب المصري

الرئيس نيوز

13 يوما إجازة للموظفين في أغسطس.. اعرف جدول الإجازات

لماذا تنحى "أبو شقة" عن استكمال مناقشة قانون المحاماة؟

ترامب: أموال السعودية أهم من قضية مقتل "خاشقجي"

نائب يمتنع عن التصويت على الموازنة العامة للدولة

انطلاق حملة دولية لسحب جائزة نوبل من توكل كرمان

كشكول

نائب وزير التعليم يترأس مجلس إدارة المدرسة النووية

دراسات "أسوان" تعلن موعد امتحان تخلفات شفوى القرأن الكريم

ننشر تنسيق التعليم الفني بالقليوبية

افتتاح حدائق رياضية وصالات جيم بحرم جامعة كفرالشيخ

التعليم توضح موقف معلمي مسابقة العقود المؤقتة

الأمصار

بوريس جونسون يواجه انتقادات بسبب "صديقته"

الكويت توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء بعثة له في البلاد

نيمار يحدد مصيره برسالة "واتسآب"

"التهاب الدماغ" يودي بحياة 146 طفلا في ولاية بيهار الهندية

الدفاع الجزائرية: إرهابي مطلوب يسلم نفسه للسلطات

مرايا الابداع

كبسولة الأحلام المخبأة

جبل الحكايات

ads
منوعات

أسد بحر عدواني يهاجم فتاة في أمريكا

حلزون يعطل حركة عشرات القطارات في اليابان

أب يرسم "وشم الغرز الجراحية" تعاطفا مع ابنه المريض

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

خبراء: ضعف المناعة وراء انتشار حمى الضنك في سنغافورة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎