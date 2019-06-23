عبد الرحمن مقلد الفائز بالتشجيعية في الآداب: إنصاف لكل جيلي

قال الشاعر عبد الرحمن مقلد عن فوز ديوانه "مساكين يعملون في البحر" بجائزة الدولة التشجيعية، إنه كان على قناعة بأن ديوانه "يستحق الجائزة وأنه جدير بالفوز، خاصة أن الجائزة تنمح لأول مرة لمن تحت سن 40 عاما.



وأضاف مقلد في تصريح خاص للدستور: الديوان كتبت عنه أكثر من 25 دراسة، ولاقى ترحيبا كبيرا على مواقع السوشيال ميديا، وقد نفدت مبيعاته في شهور بسيطة، ولم يعد موجودًا، متابعًا "بالطبع سعيد بأن لجنة التحكيم رأت أني أستحق ذلك الفوز، وأعتبر نفسي أمثل جيلا كاملا من الشعراء، وهي من المرات القليلة التي يأخذ فيها جيلنا القليل من حقه".

