أسماء الفائزين بجائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب

فاز بجائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب كل من الدكتور محمد عبدالمطلب، الكاتب محمد أبوالعلا السلاموني، والشاعر محمد محمد الشهاوي.



وفاز بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون كل من عبد الحليم إبراهيم وفهمي الخولي، وهاشم النحاس، وتبلغ قيمة الجائزة 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.



ويجرى التصويت الآن على باقي جوائز الدولة في المجالات الأخرى.



يذكر أن أعضاء المجلس بدأ اجتماعهم منذ الثانية عشرة ظهر اليوم، وناقش الاجتماع في البداية جدول أعمال المجلس، بحضور معظم أعضائه.