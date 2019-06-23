تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية 15 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "ع.ن"، 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالمشاركة في جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.



ووجهت النيابة للمتهم في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة في جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

