أسماء الفائزين بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون

فاز بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون، كل من عبد الحليم إبراهيم وفهمي الخولي، وهاشم النحاس، وتبلغ قيمة الجائزة 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.



كان قد فاز بجائزة التفوق في مجال العلوم الاجتماعية كل من، الدكتور جمال شقرة، والدكتور عاطف منصور، والدكتورة هويدا سيد علي.



وبجائزة التفوق في مجال الفنون لعام 2019، كل من الدكتور إبراهيم الدسوقي، والدكتورة ابتسام فريد، وكان قد بدأ التصويت على جوائز الدولة في دورته الجديدة منذ قليل.



بينما فاز بجائزة التفوق في مجال الآداب الشاعر فؤاد طمان، وكذلك فاز الكاتب أحمد شبلول.



وتبلغ قيمة جائزة التفوق 100 ألف جنيه، وميدالية فضية.



ويجري التصويت الآن على جوائز الدولة في مجال العلوم الاجتماعية بجائزة التفوق.



يذكر أنه أعضاء المجلس بدأ اجتماعهم منذ الثانية عشرة ظهر اليوم، وناقش الاجتماع في البداية جدول أعمال المجلس، بحضور معظم أعضائه.