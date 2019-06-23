التنمية المحلية: مصر تستطيع تقديم نماذج نجاح لإفريقيا

أكد مساعد وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، أن افتتاح مكتب إقليمي لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية بالقاهرة، يعد خطوة جديدة على صعيد العلاقات المصرية الإفريقية.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن القاهرة تمتلك الخبرة التي تؤهلها لتحقيق التنمية لدول شمال إفريقيا، من خلال العديد من النماذج الناجحة التي شهدتها المحافظات خلال السنوات الماضية.



وأوضح أن دول إفريقيا تعول على مصر في زيادة معدلات التنمية بمدنها، من خلال قدرة القاهرة على تحقيق تجارب جديدة لدول ومدن إفريقيا، كخطوة جديدة على صعيد العلاقات المصرية الإفريقية.



وأشارت إلى أن مصر بما تمتلكه من خبرات تستطيع أن تحقق العديد من النجاحات على صعيد العلاقات المصرية الإفريقية، لخدمة شعوب القارة.