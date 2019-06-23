أسماء الفائزين بجائزة التفوق في مجال العلوم الاجتماعية

فاز بجائزة التفوق في مجال العلوم الاجتماعية كل من الدكتور جمال شقرة، والدكتور عاطف منصور، والدكتورة هويدا سيد علي.



وكان قد فاز بجائزة التفوق في مجال الفنون لعام 2019، كل من الدكتور إبراهيم الدسوقي، والدكتورة ابتسام فريد، وكان قد بدا التصويت علي جوائز الدولة في دورته الجديدة منذ قليل.



بينما فاز بجائزة التفوق في مجال الآداب الشاعر فؤاد طمان، وكذلك فاز الكاتب احمد شبلول.



ويبلغ قيمة جائزة التفوق 100 ألف جنية، وميدالية فضية.



ويجري التصويت الآن على جوائز الدولة في مجال العلوم الاجتماعية بجائزة التفوق.



يذكر أنه أعضاء المجلس بدأ اجتماعهم منذ الثانية عشرة ظهر اليوم، وناقش الاجتماع في البداية جدول أعمال المجلس، بحضور معظم أعضائه.