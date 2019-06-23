إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية بإسطنبول

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا غلق صناديق الاقتراع في بلدية اسطنبول، والتي شهدت جدلا كبيرا ومنافسة شرسة بين المرشح المعارض أكرم إمام أوغلو ومرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم.



وكان أوغلو قد فاز في الانتخابات الماضية بفارق ضئيل عن يلدريم، إلا أن الهيئات القضائية التركية ألغت النتيجة وأمرت بإعادة الانتخابات بسبب طعون الحزب الحاكم، التي اعتبرتها المعارضة التركية غير منطقية.



وتعد اسطنبول، أكبر مدينة تركية، هي أول مسمار في نعش الديكتاتور رجب طيب أردوغان، الذي خسر الكثير من شعبيته بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وتوتر العلاقات التركية مع دول العالم، خصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية.



وفي آخر استطلاعات للرأي، أجرتها المراكز البحثية التركية، تفوق أوغلو على يلدريم بنسبة 8%، ومن المتوقع أن يفوز أوغلوا في الانتخابات في حال لم يتدخل أردوغان وحزبه في النتيجة.