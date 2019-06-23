ريال مدريد يدشن فريقًا للكرة النسائية

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن نادي ريال مدريد سيدشن فريقًا لكرة القدم للسيدات للمنافسة في دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.



وقالت صحيفة البايس إن ريال مدريد استحوذ على نادي سي.دي تاكون، المنتمي للعاصمة الإسبانية والذي تأهل لدوري الدرجة الأولى للسيدات، مقابل 400 الف يورو.



وسيندمج النادي مع بطل أوروبا 13 مرة وسيتدرب في ملعب ريال مدريد.



ورفض ريال مدريد التعليق على التقارير.



وواجه ريال مدريد انتقادات في السابق لعدم امتلاك فريق نسائي مثل منافسيه برشلونة وأتليتيكو مدريد ليترك لهما الاستحواذ على ألقاب السيدات.



وفاز أتليتيكو بدوري السيدات في آخر نسختين بينما وصل برشلونة لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وخسر من أولمبيك ليون.



وشهدت مباراة بين برشلونة وأتليتيكو هذا العام حضور أكثر من 60 الف مشجع في استاد واندا متروبوليتانو في رقم قياسي بالمنافسات النسائية.



وتملك أندية إسبانية أخرى فرقا للسيدات مثل ريال بيتيس واشبيلية وبلنسية وريال سوسيداد.