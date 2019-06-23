التجارة البرازيلية: موقع مصر الاستراتيجي يساعد على زيادة العمل في المنطقة

سلط موقع "زوايا" الإماراتي في نسخته الإنجليزية، الضوء على قرار غرفة التجارة البرازيلية بافتتاح فرع ثان لها في منطقة الشرق الأوسط بعد دبي، وهذا الفرع في مصر.



وقال روبنز حانون، رئيس الغرفة، إن مصر لها موقع استراتيجي سيساعد الشركات البرازيلية في التغلب على التحديات المحلية وزيادة أعمالها في الدول العربية.



وتابع أن مصر كانت ثالث أكبر سوق في المنطقة العربية للمصدرين البرازيليين بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.



وأضاف "من خلال هذا المكتب، ستعزز غرفة التجارة العربية البرازيلية وجودها في المنطقة العربية، علاوة على تعزيز العلاقات بين البرازيل والعالم العربي".



وأشار إلى أن الدول العربية عمومًا لها أهمية كبرى بالنسبة للبرازيل، حيث تعتبر ثالث أكبر شريك للبرازيل بعد الصين والولايات المتحدة.



وأوضح أن مصر لها طابع خاص، خصوصًا بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وبرامج البنية التحتية الرئيسية، مثل التنمية الصناعية حول قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.



وحول السياحة بين البلدين، أكد أنه لا توجد حاليًا رحلات مباشرة بين مصر والبرازيل، وسيتم العمل على هذه المشكلة قريبًا، ما يساعد السياحة المصرية على الانتعاش وزيادة التدفق السياحي لها.