صور.. تفاصيل ضبط أكبر شحنة أقراص مخدرة ثمنها 200 مليون جنيه

سددت وزارة الداخلية ضربة أمنية موفقة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم جلب وتهريب المواد المخدرة، وذلك من خلال إحكام وتشديد الرقابة على كل المنافذ.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة أمن المواني، اعتزام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية تهريب شحنة من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاويتين ضمن مشمول رسالة خيوط غزل آتية من إحدى الدول العربية إلى ميناء دمياط لصالح أحد مصانع الأقمشة بالدقهلية.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، تم ضبط الحاويتين بميناء دمياط البحري، وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاويتين بحضور مندوب صاحب الشأن "مستخلص جمركي" مقيم بالدقهلية.



أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 19 مليون و775 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر مخبأة ضمن مشمول الرسالة بالحاويتين، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالي 200 مليون جنيه.



بتكثيف التحريات حول الواقعة تبين أن مالك الرسالة يحمل جنسية إحدى الدول العربية ومقيم بمدينة نصر بالقاهرة، وأنه استأجر البطاقة الاستيرادية من صاحب مصنع الأقمشة، حتى يتمكن من إدخال الشحنة إلى البلاد، وقد أمكن ضبطه.



باستكمال التحريات وتطوير مناقشة المتهم المضبوط، أمكن تحديد عناصر التشكيل العصابي القائم على جلب وتهريب شحنة الأقراص المخدرة، وأمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم وهم 4 أشخاص، زعيم التشكيل، صاحب مصنع للغزل والنسيج بإحدى الدول العربية ويحمل جنسية الدولة ذاتها ومتواجد خارج البلاد، ومستخلص جمركي، ومالك الرسالة "المتهم المضبوط"، وشخص آخر يحمل جنسية إحدى الدول العربية مقيم بمدينة نصر بالقاهرة.



وأوضحت التحريات إخفاء زعيم التشكيل المواد المخدرة داخل شحنات مشروعة، وشحنها بالحاويات، بينما ينهي الثاني الإجراءات الجمركية اللازمة الخاصة بتسلم الحاويات "دون علمه بما تحتويه"، ويتسلم الثالث الشحنة عقب انتهاء إجراءات خروجها من الميناء وتسليمها للرابع الذي يتولى تخزينها تمهيدًا لترويجها على عملائهم.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، أمكن استهداف وضبط المتهم الرابع مستقلًا سيارة ملاكي أسفل سكنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبحوزته 5000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، 85 ألف جنيه مصري وعملات أجنبية، هاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.