كورتوا يؤكد ترحيبه بمبابي في ريال مدريد

أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، أن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، سيكون مُرحبًا به في صفوف الميرنجي، خلال الفترة المقبلة.



وقال كورتوا، خلال تصريحاته لقناة "موفيستار" الإسبانية، خلال حضوره سباق فرنسا للفورمولا1: "مبابي سيأتي لريال مدريد؟! لا أعرف في الحقيقة".



وأضاف: "أعرف فقط ما أراه في الصحف، لكن بالتأكيد اللاعبين أمثاله دائمًا مُرحب بهم في ريال مدريد".



وارتبط اسم مبابي بقوة خلال الأيام الماضية بالانتقال لصفوف ريال مدريد، في ظل الرغبة القوية للملكي في تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين بعد الموسم الكارثي الذي عاشه المرينجي.



وعن التعاقد مع مواطنه إيدين هازارد، أوضح: "أنا متحمس للغاية لانضمامه لنا، فالتعاقد معه يمثل قفزة نوعية للفريق، فهو شخص هادئ ولطيف ودائمًا يبتسم".



واختتم: "هازارد دائمًا يريد الانتصار، يسجل ويصنع الأهداف، وأعتقد أنه سيتأقلم بشكل جيد في غرفة خلع الملابس".