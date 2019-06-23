دعوى مستعجلة لمنع دخول ميريام فارس الأراضي المصرية

أقام الدكتور سمير صبري، المحامي، دعوى مستعجلة لمنع دخول المطربة اللبنانية ميريام فارس الأراضي المصرية، إثر تصريحاتها المسيئة لمصر، في المؤتمر الصحفي بمهرجان موازين في المغرب.



وقالت ميريام إنها صارت "ثقيلة" على مصر، وإن متطلباتها صارت أكبر من أن يتحملها منظمو الحفلات، وهو ما يعتبر إساءة غير مقبولة لمصر وشعبها.



وقال "صبري"، في بلاغه، إن زيادة أجر ميريام فارس ليس مبررًا لتقول إنها صارت ثقيلة على مصر، مضيفًا أن الفترة الأخيرة شهدت مشاركة العشرات من نجوم الغناء العالميين في حفلات مصرية، وأغلبهم تقاضوا أضعاف ما تتقاضاه ميريام.



وأوضح أن أجر Yanni في حفلتي الأهرامات تخطى المليون دولار، ومعظم نجوم الصف الأول في لبنان أقاموا حفلات في مصر، مثل إليسا ونانسي وراغب، وحتى العظيمة ماجدة الرومي، وقائمة طويلة، والكل يعلم أنهم يتقاضون أجورا كبيرة تفوقها بكثير.