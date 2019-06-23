تفاصيل لقاء وزير المالية الفلسطينى مع الأمين العام للجامعة العربية

التقى وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، في مقر الجامعة العربية، اليوم الأحد، عقب الاجتماع الطارئ لوزراء المال العرب برئاسة تونس، بالأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.



وأطلع بشارة أبوالغيط على آخر التطورات فى ظل الوضع المالي السيئ الذى تمر به فلسطين، نتيجة القرصنة الإسرائيلية لعائدات الضرائب الفلسطينية، خاصة في ظل الحرب المالية والسياسية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القيادة والشعب الفلسطيني.



وأكد بشارة أن الفلسطينيين لا يبحثون عن حل اقتصادي بل حل سياسي، فهناك احتلال يجب أن يزول، وبزواله سيتغير الواقع الاقتصادي وفقًا لوكالة وفا.



وطالب بشارة بضرورة التدخل العربي العاجل لتوفير شبكة أمان مالية لتتمكن الحكومة من مواجهة الضغوط السياسية الإسرائيلية والمدعومة أمريكيًا تنفيذًا لقرارات القمم العربية المتعاقبة.