14 طبيبًا من جنسيات مختلفة في قطاع غزة لإجراء عمليات جراحية

وصل قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، عدد من الشخصيات الدبلوماسية عبر حاجز بيت حانون ايرز شمال القطاع.



ولسوء الأوضاع الصحية داخل قطاع غزة، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية والحصار المفروض على الأهالى هناك، وصل 14 طبيبًا من جنسيات مختلفة بغرض إجراء عمليات جراحية فى مستشفيات وزارة الصحة داخل القطاع.



كما وصل قطاع غزة جون كيف بوتين، مديرة مكتب اليونيسيف داخل الأراضى الفلسطينية، ونيل توبن مدير مكتب حقوق الإنسان فى القطاع، جيرلاد روكن شاب مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين، وفقًا لوكالة سما.



من جانب آخر، قامت جرافات قوات الاحتلال الإسرائيلى ظهر اليوم، بهدم "بركس" زراعي وغرفة قيد الإنشاء بالقرب من أحراش قفين شمال طولكرم.