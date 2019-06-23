صحيفة إماراتية: مصر نجحت في مواجهة "فيرس سي"

أكدت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية بنسختها الإنجليزية، أن الإمارات تعمل الآن للقضاء على فيروس الكبد الوبائي "سي" على مدى العقد المقبل، من خلال الفحص المبكر والتوعية بخطورة المرض.



وتابعت أن الإمارات تسير على المسار الصحيح للقضاء على هذا المرض نهائيًا بحلول عام 2030، من خلال الكشف والتشخيص المبكر، إلا أن الأطباء والمواطنون بحاجة للتوعية أكثر بالمرض.



وأضافت أن منطقة الشرق الأوسط بها أكبر عدد من الإصابات، إلا أن مصر نجحت مؤخرًا في مواجهة المرض، من خلال حملة لقاح كبيرة على مستوى البلاد، واتخذت خطوات كبيرة بالتعاون مع كبرى شركات الأدوية العالمية لمعالجة المرض، وأبرمت صفقات كبيرة للقضاء عليه، وتقوم حاليًا بحملات الفحص المبكر.