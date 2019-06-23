التنمية المحلية: رفع كفاءة العاملين للارتقاء بمستوى الخدمة

أكدت وزارة التنمية المحلية أنها تعمل بقوة بالتنسيق مع المحافظين على تحسين مستوى الخدمة المقدم من الحكومة للمواطنين.



أوضحت الوزارة أن الهدف من التنسيق رفع كفاءة العاملين، وزيادة وعيهم لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت للعاملين في قطاعات الإدارة المحلية على مستوى المحافظات، من خلال تخصيص دورات تدريبية لتأهيلهم ورفع كفاءتهم، للعمل على تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمة.



أضافت الوزارة أنها تمتلك مركزًا تدريبيًا على أعلى مستوى سيتم تحويله إلى أكاديمية، عقب تطويره ورفع كفاءته، لافتة إلى أنه تم تزويد المركز بأحدث طرق وأساليب التدريب.



وقعت التنمية المحلية بروتوكولًا مع أكاديمية النقل البحري، لتأهيل ورفع كفاءة مركز سقارة.