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رياضة
الأحد 23/يونيو/2019 - 03:53 م

لاسارتى يعلن برنامج تدريبات الأهلى خلال فترة الدورى

لاسارتى يعلن برنامج
أ ش أ
dostor.org/2683616

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي برنامج تدريب الفريق حتى مطلع الأسبوع المقبل وذلك تزامنا مع توقف النشاط الرياضي لارتباط المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي انطلقت أمس الأول الجمعة، وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، على أن تستمر التدريبات المسائية حتى الأربعاء المقبل، ويتدرب الفريق على فترتين الخميس المقبل، على أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات يوم الجمعة، ويعاود استئناف التدريبات يوم السبت المقبل.

يذكر أن الأهلي يستعد للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل؛ لخوض معسكر إعداد استعدادا للمرحلة المقبلة.

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