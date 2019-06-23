مسئولة سابقة فى البيت الأبيض تتجنب الإدلاء بشهادتها بشأن "تحقيق مولر" غدا

توصلت آني دونالدسون، التي كانت مديرة لمكتب المستشار القانوني السابق للبيت الأبيض دون ماكجان إلى اتفاق مع المشرعين الديمقراطيين لتجنب الإدلاء بشهادتها أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب غدا الإثنين، حسبما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن محامي دونالدسون.



وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأنه تم استدعاء دونالدسون للإدلاء بشهادتها في 24 يونيو بعد أن أصدر البيت الأبيض تعليمات لها ولمدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض هوب هيكس، بعدم تزويد اللجنة القضائية بوثائق متعلقة بتقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.



وتم ذكر ملاحظات دونالدسون على نطاق واسع في تقرير مولر المنقح.ووافقت اللجنة بدلا من ذلك على تقديم أسئلة مكتوبة إلى دونالدسون، وربما طلب شهادتها في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لما نقلته الصحيفة عن أشخاص مطلعين لم تحدد هوياتهم.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الترتيب يعود جزئيا إلى أن دونالدسون حامل.



وقال محامي دونالدسون للصحيفة: "لقد تم التفاوض بنجاح على تجنب الحاجة لمثول السيدة دونالدسون في هذا الوقت".



ولم يستجب متحدث باسم اللجنة على الفور لطلب من الصحيفة للتعليق.