التضامن: تأسيس قاعدة بيانات للحضانات لتطويرها والتوسع فيها

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها أسست قاعدة بيانات للحضانات لبدء التطوير والتوسع فيها، من خلال برنامج "الطفولة المبكرة".



وأضافت الوزارة، أنها تعمل في هذا المشروع على محورين أساسيين الأول خاص بالجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات الحضانات ويتم تمويله من خلال منح يقدمها صندوق إعانة الجمعيات، والثاني هو محور القطاع الخاص الذي يتم تمويله من خلال بنك ناصر الاجتماعي في إطار التمويل الذي تتيحه الوزارة بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون جنيه، حيث انتهت فعليًا من إعداد منهج موحد يؤهل الأطفال ليكون لديهم قدر من المهارات والقدرات التي تؤهلهم قبل دخول المدارس.



وأوضحت، أنه تم إعداد حقائب تدريبية سيتم الاعتماد عليها في الجوانب التعليمية في الحضانات المطورة لتحقيق النواتج التعليمية المطلوبة وتحسين المحتوى التعليمي للأطفال.