دول جنوب شرق آسيا تعتزم تقديم عرض مشترك لاستضافة كأس العالم 2034

قال رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا، إن دول جنوب شرق آسيا ستتقدم بعرض مشترك لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 وذلك بعد اجتماعه بقادة دول المنطقة في بانكوك.



وقال برايوت في ختام مؤتمر صحفي في أول قمة هذا العام لرابطة تضم 10 دول في جنوب شرق آسيا:" يقدم القادة الدعم للمنطقة لاستضافة كأس العالم 2034، إن كان هذا بالإمكان".



مضيفا:"أود دعوة كل الأشخاص المنتمين لرابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) لدعم اتحادات كرة القدم في بلادهم لتحقيق هذا الحلم".



وتضم رابطة (آسيان): كمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام وبروناي.



ويعيش في المنطقة أكثر من 640 مليون شخص ويتابع الكثير منهم كرة القدم بشغف رغم تواضع مستوى المنتخبات الوطنية إذ لم تنجح أي دولة بها في التأهل لكأس العالم على الإطلاق.



ويرى خبراء أنه من الصعب التعامل مع تفاصيل استضافة عشر دول للبطولة مع احتمالية تأسيس فريق واحد يضم أفضل اللاعبين في المنطقة ليكون صاحب الضيافة.



وربما يتنافس عرض (آسيان) المحتمل مع الصين المرشحة لتقدم السباق عند فتح المجال أمام عودة كأس العالم إلى آسيا.



واستضافت آسيا الحدث الرياضي العالمي مرة واحدة خلال تنظيم مشترك بين اليابان وكوريا الجنوبية بنسخة 2002 وستعود الكأس للقارة عندما تستضيف قطر النسخة المقبلة في 2022.



وكانت نسخة 2002 الوحيدة التي أقيمت في أكثر من بلد لكن نسخة 2026 ستنظمها ثلاث دول هي: الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.