القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
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الثقافة
الأحد 23/يونيو/2019 - 03:52 م

"الأعلى للثقافة" يعلن أسماء الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية

الأعلى للثقافة يعلن
جمال عاشور
dostor.org/2683606

عقد المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه السنوي للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة، وبدوره أعلن أمين عام المجلس اكتمال النصاب القانوني بالاجتماع؛ حيث حضر 40 عضوًا من إجمالي أعضاء المجلس الأعلى للثقافة الذين يبلغ عددهم 50 عضوًا.

ثم واصل أمين عام المجلس حديثه مرحبًا بالحضور الكريم، وأشار إلى أهمية الحدث، مؤكدًا أن جوائز الدولة هي الأعرق بين سائر الجوائز الأخرى، على المستويين المحلي والعربي، كما أنها تمثل فرصة لكي يحصد المفكرين والمبدعين والمثقفين، ما جنوه من ثمار الأدب والعلم والثقافة والإبداع.

فيما جاءت أسماء الفائزين في جوائز الدولة التشجيعية كالأتي:

أولًا الفنون:
التصوير: أسماء النواوي، النحت: نجيب معين، التأليف الموسيقى: حجبت، الإخراج المسرحى: تامر كرم أيوب مصطفى، التأليف المسرحي: حجبت، العمارة وعمران الثقافة: المباني الثقافية ومحيطها العمراني: محمد عبدالحميد محمد عبيد، الموال الشعبي "أداء - جمعا- دراسة": حجبت، إخراج الفيلم الوثائقي الطويل، حجبت.

ثانيًا الآداب:
دراسة تطبيقية في السرد العربي: علاء عبدالمنعم إبراهيم غنيم عامر، تحليل لغوي لنص أدبي: حجبت، ديوان شعر فصيح: عبدالرحمن مصطفى مصطفى مقلد، ديوان شعر عامي: كامل كمال كامل أحمد مبروك، رواية تاريخية: أحمد محمد سعد الدين إسماعيل، مجموعة قصصية قصيرة جدا: محمد أحمد حسن الحديني، إخراج فيلم أطفال لرسوم متحركة من 3: 10 دقائق: حجبت، ترجمة كتاب في أحد الأعمال الإبداعية: حجبت.

ثالثًا العلوم الاجتماعية:
علم الاجتماع: حجبت، التاريخ: حجبت، الجغرافيا: حجبت، الفلسفة وعلم النفس: حجبت، الإعلام: حجبت، الآثار: حجبت، الثقافة العلمية: حجبت، التربية: حجبت.

رابعًا العلوم الاقتصادية والقانونية:
اقتصاديات صناعة السياحة في مصر: حجبت، استراتيجيات التنمية الاقتصادية في مصر بين الواقع والمأمول: حجبت، نظم سياسية: رابحة محمد سيف الدين نجم الدين علام، نظم سياسية دولية: حجبت، الشريعة الإسلامية: أحكام الفقة الإسلامى وصلاتها بالواقع المعاصر بين الثبات والتجديد: حجبت، القانون الدولى العام: إصلاح منظمة الأمم المتحدة: حجبت، ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان: رامي متولي عبدالوهاب إبراهيم، السياسات والتشريعات المقترحة لمناهضة التمييز: حجبت.

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