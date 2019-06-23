جولة تفقدية لوزير الإسكان في العلمين الجديدة

اختتم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جولته بمدينة العلمين الجديدة، التى استمرت نحو 5 ساعات، رافقه فيها مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمدينة العلمين الجديدة.



ومن المقرر تشغيل 4 كليات هندسة فى العام الدراسى المقبل، وبلغت نسبة التنفيذ 80% من الهيكل الخرسانى، وتم البدء فى أعمال التشطيبات.



تبلغ مساحة الفرع 62 فدانًا، ويضم 12 كلية، و34 مبنى (الكليات- الإقامة- الرئيسى- مركز الإبداع- المكتبة- الكافيتريات)، وكذا جامعة العلمين الأهلية، ومن المقرر تشغيل 3 كليات فى المرحلة الأولى للعام الدراسى المقبل، (القانون الدولى-الدراسات العليا- السياحة والفنادق) على أن يتم التشغيل بمعرفة جامعة الإسكندرية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 95% من أعمال الهيكل الخرسانى للمرحلة الأولى للقطاعين الأول والثانى.



ويبلغ إجمالى مساحة المشروع 128 فدانًا، مُقسمة إلى 3 قطاعات، وجارٍ تنفيذ قطاعين منهما (كل قطاع على مرحلتين)، وتضم الجامعة (13 كلية- 4 مبان سكنية- مبنى للإدارة- المكتبة).



وتفقد الوزير منطقة المدينة التراثية، المُقامة على مساحة 260 فدانا، وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 60%، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية- الحديقة المركزية- المسجد- الكنيسة- المسرح الرومانى- الأوبرا- المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم- مجمع السينمات- المعارض- حديقة الأطفال- مركز تنمية المهارات- مبنى رئاسة المدينة- الحى الاستثمارى).​