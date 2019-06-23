اشتيه: الولايات المتحدة لم تعد شريكًا في عملية السلام

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن إسرائيل لم تعد شريكًا حقيقيًا في عملية السلام.



جاءت تصريحات اشتيه خلال لقائه وفدًا من معهد استراتيجيات التفاوض لجامعة هارفارد في مكتبه بمدينة رام الله اليوم.



وأطلع اشتية الوفد على آخر التطورات السياسية، وانتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية المتمثلة بالرئيس ترامب لا يوجد لها شركاء داعمون لصفقة القرن، سواء على صعيد الاتحاد الأوروبي أو على صعيد الدول العربية، وفقًا لوكالة وفا الرسمية.



وأكد اشتية أن الولايات المتحدة بإدارة ترامب لم تعد وسيطًا نزيهًا في العملية السلمية، وخطواتهما المتمثلة بالحرب المالية والسياسية، محاولة بائسة لخنق الفلسطينيين لإجبارهم على القبول بصفقة القرن.