رسميًا.. اختيار RCREEE شريكًا للمبادرة الأفريقة للطاقة

رسميًا تم الاعتراف بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة " RCREEE " بين المؤسسات الشريكة الإقليمية لمبادرة الطاقة المتجددة في أفريقيا(AREI) خلال "منتدى أفريقيا..الطاقة المتجددة".



عُقد المنتدى في كوناكري، غينيا في الفترة من 11 إلى 14 يونيو 2019 تحت رعاية رئيس جمهورية غينيا ورئيس مجلس إدارة AREI، البروفيسور ألفا كوندي.



الهدف الرئيسي للمنتدى توفير فرصة لصانعي القرار وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتبادل الخبرات حول كيفية زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة في أفريقيا من خلال مجموعة واسعة من الإجراءات.



تركزت التوصيات حول مختلف القضايا التي تؤثر على تنمية الطاقة المتجددة في أفريقيا مع التركيز على أهداف AREI. ومن بين تلك الأهمية الحيوية السماح لإمكانية وحدة التوريد المستقلة (IDU) من AREI لتلقي مقترحات من المؤسسات الإقليمية بما في ذلك RCREEE لوضع العلامات على مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المنطقة على النحو الذي اعتمدته AREI.



أوضح مدير IDU، Safiatou Nouhou، "من شأن وضع العلامات على AREI أن يمنح المشروعات المعتمدة الفرصة لجعل المشروع أكثر وضوحًا لشركاء التمويل وإمكانية أكبر لتلقي عنصر منحة جزئي كجزء من المساعي للوصول إلى هدف AREI".