"القوى العاملة" توفر 50 فرصة عمل.. تعرف عليها

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر نحو 50 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات الصناعات البلاستيكية، على أن يحدد الراتب حسب المقابلة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 3 محاسبين، و5 مندوبي مبيعات، و3 إخصائي تخطيط ومتابعة، وذلك من الجنسين، و3 إخصائي مشتريات، و6 مراقبي جودة، على ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة على 40 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، ولديه خبرة 3 سنوات.

كما تطلب الشركة 30 عامل إنتاج، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، و2 من فنيي الكهرباء، وذلك بخبرة 3 سنوات.

وتتميز الوظائف المتاحة بتوافر تأمين اجتماعي، وتأمين صحي، وحافز

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 010093039815، والتواصل مع المدير المسئول وجدي السيد، أو التوجه لمقر الشركة في 6 أكتوبر بالجيزة.