مدرب مالي يتمنى بلوغ الأدوار النهائية في أمم افريقيا

قال محمد ماجاسوبا‭ ‬مدرب منتخب مالي اليوم الأحد إن منتخب بلاده يسعى للوصول إلى الأدوار المتقدمة في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.



وتستهل مالي، التي لم يسبق لها التتويج باللقب القاري من قبل، مشوارها في البطولة بمواجهة موريتانيا غدا الاثنين ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبي تونس وأنجولا.



وأضاف ماجاسوبا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم "سنخوض غدا أولى مبارياتنا في البطولة أمام منافس قوي وسنفعل كل ما بوسعنا للظهور بشكل جيد، أعددنا أنفسنا للبطولة جيدا ونسعي لبلوغ الأدوار

النهائية".



وأكد مدرب مالي أن كافة المنتخبات استعدت بشكل جيد قبل البطولة وأوضح "خاض الفريق مباريات إعدادية جيدة قبل البطولة وأصبح جاهزا لخوض غمار المنافسات بشكل قوي".



وعن مواجهة موريتانيا التي تشارك في البطولة لأول مرة في تاريخها قال ماجاسوبا "الكرة الموريتانية تمر بمرحلة تطور كبيرة ولدينا علاقات جيدة تربطنا باتحاد الكرة الموريتاني وفي النهاية الحصاد سيكون على قدر المجهود".



وكانت أفضل نتيجة لمالي في تاريخ البطولة عام 1972 عندما حلت وصيفة البطل.