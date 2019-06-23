براهينو: بوروندي تتمتع بالكفاءة رغم التشكيلة المتواضعة

قال سعيدو براهينو قائد بوروندي لرويترز إن فريقه، الذي يشارك في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم لأول مرة، كان ندا أمام نيجيريا في مباراة متكافئة وخسر بصعوبة 1-صفر في افتتاح مشواره أمس السبت.



وبدا أن بوروندي ستكون صيدا سهلا أمام نيجيريا التي تتقدم عليها بفارق 89 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا).



وفازت نيجيريا بكأس الأمم ثلاث مرات وشاركت في كأس العالم ست مرات وينتشر لاعبوها في مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا كما يعيش بها نحو 190 مليون شخص.



أما بوروندي، التي يقطنها نحو عشرة ملايين شخص، فتعتمد على تشكيلة معظمها من لاعبين داخل افريقيا ولم يسبق لها المشاركة في بطولة كبرى وتحتل المركز 134 في تصنيف الفيفا.



ورغم ذلك صنعت بوروندي أفضل الفرص في الشوط الأول وعانت نيجيريا حتى هزت الشباك في الدقيقة 77.



وقال براهينو "أفضل شيء أننا رفعنا رؤوسنا عاليا أمام دولة كبيرة وقطعنا خطوة في بطولة كبرى وكانت المهمة صعبة علينا".



وكال جيرنوت رور مدرب نيجيريا المديح لبوروندي بعد المباراة وهو ما أسعد براهينو الذي قضى الموسم الماضي مع ستوك سيتي بدوري الدرجة الثانية الانجليزي.



وتابع "هذا تصرف جيد من مدربهم. أشاد بنا وأقر بأننا نحظى بقدرات جيدة. نفتقد الخبرة لكننا نتمسك بالتجانس والترابط دائما.



"هذه أكبر بطولة نشارك بها على الاطلاق ويجب أن نستغل معظم الفرص وأن نتمسك بالايجابيات قبل المباراة القادمة".



وتضم تشكيلة بوروندي لاعبين في أندية بكينيا ورواندا والسعودية وزامبيا وأوغندا واثيوبيا واستراليا وعمان والجزائر إضافة إلى أربعة في أوروبا ولاعب محلي.



وأكد براهينو "نملك العديد من المواهب التي تتمتع بالكفاءة وأثق في أن الأندية ستتطلع لضم لاعبينا وهذا أمر يدعو للفخر بعد أن أظهروا قدرتهم على التنافس في أعلى المستويات".