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رياضة
الأحد 23/يونيو/2019 - 03:06 م

دورة هاله: فيدرر يتوج باللقب للمرة العاشرة

دورة هاله: فيدرر
وكالات
dostor.org/2683496

توج السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا عالميا بلقب دورة هالة الالمانية لكرة المضرب، المقامة على الملاعب العشبية، للمرة العاشرة بعد فوزه الاحد في المباراة النهائية على البلجيكي دافيد غوفان المصنف 33 عالميا بنتيجة 7-6 (7-2) و6-1.

وخاض السويسري المخضرم (37 عاما)النهائي الثالث عشر في الدورة الالمانية التي عزز رقمه فيها من حيث عدد الألقاب، بفارق كبير يبلغ 7 ألقاب عن صاحب المركز الثاني الروسي يفغيني كافيلنيكوف الذي توج بطلا للدورة في ثلاث مناسبات (1997 و1998 و2002).

وهي الدورة الأولى التي يحرزها فيدرر 10 مرات في مسيرته، لتصبح علامة فارقة في مسيرة الأسطورة السويسرية الذي سبق له أن أحرز أيضا لقب دورة بازل بين جماهيره 9 مرات وسيكون أمام فرصة الفوز بلقبها للمرة العاشرة أيضا في أواخر الموسم الحالي (بين 19 و27 اكتوبر المقبل).

والإسباني رافايل نادال هو الوحيد في عصر الاحتراف الذي تمكن من تخطي هذه الارقام بفوزه في دورتي مونتي كارلو وبرشلونة (11 مرة في كل منهما)، وبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى، 12 مرة.

وعوض فيدرر خيبة خسارته اللقب العام الماضي أمام الكرواتي بورنا تشوريتش الذي انسحب هذا العام من لدور ربع النهائي امام الفرنسي بيار-هوغ هيربير بسبب آلام في ظهره.

ورفع فيدرر عدد القابه هذا العام الى ثلاثة (بعد دورتي دبي وميامي) والى 102 في مسيرته، مقتربا اكثر من صاحب الرقم القياسي الاميركي جيمي كونرز (109)، علما بأن الرقم القياسي المطلق هو بحوزة الاميركية مارتينا نافراتيلوفا مع 167 لقبا.

وعانى فيدرر في المجموعة الاولى خلال ارساله الذي كاد يخسره اكثر من مرة، ولكنه نجح في النهاية في تسديد 5 كرات ساحقة ليحسم هذه المجموعة لصالحه في الشوط الفاصل 7-6 (7-2).

ونجح فيدرر، الفائز بـ 20 لقبا كبيرا، في كسر ارسال منافسه البلجيكي في بداية المجموعة الثانية بعدما ارتكب الاخير خطأ مزدوجا فقد على اثره اعصابه ورمى مضربه ارضا.

واعاد فيدرر الكرّة مرة جديدة وكسر ارسال غوفان في الشوط الخامس، ليعود ويتقدم 5-1 ويحسم المجموعة والمباراة بكسر جديد لارسال منافسه 6-1.

ومني غوفان الذي خاض المباراة النهائية الأولى له منذ عام 2017، بهزيمته الثامنة من أصل تسع مواجهات مع فيدرر.

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