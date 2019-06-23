مدرب انجولا: هدفنا تقديم صورة جيدة وتونس مرشح قوي لحصد لقب أمم إفريقيا

أكد الصربي سردان فاسيليفيتش المدير الفني لمنتخب أنجولا أن الهدف الرئيسي من مشاركة فريقه في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تقام حالياً في مصر هو تقديم صورة مشرفة عن الكرة الأنجولية.



وقال المدرب الصربي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد قبل مواجهة تونس في افتتاح مبارياتهم بالمجموعة الخامسة:« لدينا فرص للفوز بمباراة تونس، رغم صعوبتها وغياب بعض لاعبي الفريق بداعي الإصابة وعدم الجاهزية ».



وأضاف أن تونس أحد أكبر المرشحين لحصد اللقب القاري بسبب تصنيفه المتقدم ، وأوضح أنه رغم صعوبة المباراة لكن هدفه هو الفوز وحصد النقاط الثلاث والسير بشكل تدريجي نحو بلوغ الدور الثاني من البطولة .



وشدد المدير الفني للمنتخب الإنجولي أن المفاجئات واردة ولكن الأمر يتعلق بطموحات اللاعبين وضرورة تقديم صورة جيدة عن منتخب بلادهم بعد غياب عن النسختين الماضيتين من البطولة القارية.