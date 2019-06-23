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الأحد 23/يونيو/2019 - 03:01 م

زعماء آسيان يؤكدون على قوتهم الاقتصادية وسط توترات بين أمريكا والصين

زعماء آسيان يؤكدون
dostor.org/2683485

اتفق زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم الأحد، على العمل معا في مجال الاقتصاد والأمن الإقليميين لتعزيز وضعهم وسط تزايد التوترات بين أمريكا والصين، في ختام قمتهم التي انطلقت أمس في بانكوك، طبقا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" اليوم الأحد.

وقال رئيس وزراء تايلاند، برايوت تشان أوتشا أمام مؤتمر صحفي، بوصفه رئيسا لقمة الآسيان الـ34 إن الدول الأعضاء العشر في رابطة الآسيان ستحتاج إلى قوتها الاقتصادية المشتركة للتفاوض عالميا، لاسيما وسط التوترات التجارية بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم.

وحث برايوت دول آسيان على استكمال المفاوضات هذا العام من أجل اتفاق "الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية" بمبادرة صينية الذي يضم 16 دولة.

وتابع "هذا سيساعد آسيان في التعامل مع التغييرات وعدم اليقين الذي سيحدث في المنطقة لاحقا، لاسيما تداعيات التوترات التجارية بين شريكين تجاريين مهمين لآسيان".

وكانت المفاوضات قد بدأت عام 2012 بشأن هذا الاتفاق، الذي يقضي بإقامة منطقة تجارة حرة تشمل 45 بالمئة من سكان العالم وأكثر من ثلث ناتجه المحلي الإجمالي، لكن لا يشمل الولايات المتحدة.

وتشمل الدول الموقعة الـ16 على الاتفاق الذي اقترحته الصين أولا دول الآسيان العشر وست دول بمنطقة آسيا والمحيط الهادي، من بينها اقتصادات رئيسية وهي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

ولدى آسيان اتفاقيات تجارة حرة حالية مع جميع الدول الست.

وقال برايوت إن أربع دول من آسيان وهي تايلاند وإندونيسيا وسنغافورة وفيتنام ستناقش الحرب التجارية في قمة مجموعة العشرين التي تعقد الأسبوع المقبل والتي تضم 20 من الاقتصادات الكبرى، في طوكيو.

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