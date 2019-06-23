اليوم.. انطلاق الاجتماع الـ65 لمنظمة آيكان فى المغرب

ينطلق اليوم الإثنين، الاجتماع الخامس والستون لهيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (الآيكان)- منتدى السياسات ويستمر حتى يوم 27 يونيو ويستضيف الاجتماع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بمدينة مراكش، بالمغرب.



ويناقش الاجتماع أعمال تطوير السياسات الحالية والفرص اليومية للتواصل مع المجتمع، وتتضمن أجندة الاجتماع أكثر من 200 جلسة وأنشطة توعية.



وتُعقد اجتماعات منظمة الأيكان ثلاث مرات كل عام في مناطق مختلفة من العالم، حيث توفر أفضل فرصة للمناقشات وجهًا لوجه، كما إنها توفر مجموعة متنوعة من الدورات مثل ورش العمل والندوات المفتوحة، واجتماعات العمل التي تعمل على تطوير وتنفيذ السياسات المتعلقة بشبكة الإنترنت.



واجتماعات منظمة الآيكان تهتم بالمشاركة، والتعاون، وإيجاد حلول للمشاكل الصغيرة والكبيرة التي تواجه الإنترنت باستمرار، ويستفيد المشاركون بالكثير من المزايا، حيث توفر هذه الاجتماعات فرصة لفهم كيفية وضع سياسات الإنترنت وكيف يعمل الإنترنت، كما يكتسبون المعرفة حول القضايا الرئيسية التي تواجه شبكة الإنترنت في الوقت الحالي وفي المستقبل القريب. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم المشاركون بتعزيز عمل المنظمة من خلال المشاركة في جميع التطورات الرئيسية.



يذكر أن هيئة آيكان قد تأسست عام 1998 باعتبارها مؤسسة غير هادفة للربح ذات منفعة عامة ولديها مجتمع من المشاركين من كافة أنحاء العالم، وتهدف الهيئة إلى ضمان وجود شبكة إنترنت عالمية مستقرة وآمنة وموحدة، وتتولى بشكل رئيسي مسؤولية توزيع مجالات العناوين في بروتوكول الإنترنت، وتخصيص معرَفات البروتوكول، وإدارة نظام سجلات النطاقات العامة عالية المستوىgTLD، وسجلات النطاقات عالية المستوى لرمز الدولة (ccTLD).