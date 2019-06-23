بايرن يعين فليك مدربًا مساعدًا

ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن نادي بايرن ميونخ عين هانزي فليك، مدربًا مساعدًا جديدًا.



وقالت صحيفة "كيكر" الألمانية إن فليك، الذي عمل على مدار سنوات طويلة مساعدًا ليوأخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، وقع عقدًا لمدة عامين مع النادي البافاري.



ومن المنتظر أن يشارك فليك 54/ عامًا/ في التدريب الافتتاحي للبايرن في الثامن من يوليو المقبل.



وسيخلف فليك، بيتر هيرمان الذي غادر البايرن بعد انتهاء الموسم المنصرم.



يشار إلى أن فليك كان محترفًا بين صفوف بايرن في الفترة بين 1985 حتى 1990، وخاض 104 مباريات في الدوري وحاز مع بايرن أربع بطولات.



وعمل فليك مساعدًا للوف في الفترة بين 2006 حتى الفوز بكأس العالم في مونديال البرازيل 2014، وبعد ذلك تولى منصب المدير الرياضي لدى اتحاد كرة القدم الألماني ثم عمل رئيسًا تنفيذيًا لنادي هوفنهايم.



كان لوف قد أشاد بفليك مؤخرًا وأدلى بتصريحات عن الشائعات التي تحدثت عن انتقال فليك إلى البايرن، وقال لوف : "أستطيع أن أتصور أن مثل هذا المنصب يمكن أن يكون مثيرًا للاهتمام بالنسبة لهانزي".



وأضاف لوف أن فليك "أدى عملًا ممتازًا في الاتحاد الألماني كما أنه يحظى بتاريخ في البايرن، فقد كانت له طريقة جيدة، وكان يتمتع بأعلى درجات القبول لدى اللاعبين والرعاة، وذلك بالدرجة الأولى بفضل قدراته وتعامله مع الناس".