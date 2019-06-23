إسرائيل تدعو رعاياها في إثيوبيا لعدم مغادرة منازلهم بعد محاولة الانقلاب

دعت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الإسرائيليين الموجودين في إثيوبيا إلى توخي أقصى درحات الحذر، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في ولاية أمهرة الإثيوبية.



وطالبت خارجية تل أبيب، الإسرائيليين في إثيوبيا بعدم مغادرة منازلهم، ومنع التجمعات، بالإضافة إلى الابتعاد عن المظاهرات المحلية على خلفية محاولة الانقلاب، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وجرت محاول انقلاب فاشلة في ولاية أمهرة الإثوبية، بينما أعلن آبي أحمد علي رئيس الوزراء الإثيوبي، أن الولاية أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات الإثيوبية.



وقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية، ومسئول آخر في الولاية، عقب محاولة انقلابية، وذلك بعد وفاة سيري ميكوني، رئيس أركان الجيش الإثيوبي، بعد تعرضه لإطلاق نار.