مدرب تونس: استبعاد على معلول لأسباب فنية.. والفريق جاهز لمواجهة أنجولا

أكد الفرنسي آلان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم أن فريقه ينتظر مباراة الغد أمام أنجولا بشغف كبير ولكن بهدوء أكثر من أجل تقديم الصورة الجيدة للكرة التونسية.



ويلتقي الفريقان غدًا الإثنين على استاد "السويس" في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة بالدور الأول لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في مصر.



وقال جيريس، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الأحد، إنه عندما تخوض منافسات البطولة الإفريقية يتعين عليك أن تكون جاهزًا بصورة كبيرة من أجل تحقيق الفوز لأن الحصول على الثلاث نقاط أمر مهم.



وأضاف أن منتخب تونس جاهز لمواجهة أنجولا ولا توجد أي أزمات بالفريق وكل اللاعبين يتمتعون بالجاهزية البدنية.



وعن حرارة الطقس في هذا الوقت من العام قال جيريس: "المناخ في مناطق أخرى بإفريقيا أكثر حرارة من مصر بمراحل، وأرى أن إقامة المباراة في السابعة مساء بالتوقيت المحلي أمر جيد".



وأوضح أنه تم استبعاد علي معلول لاعب الأهلي المصري من قائمة المنتخب التونسي في هذه البطولة لأسباب فنية في المقام الأول ولكنه لاعب جيد.



وقال: "معلول لاعب جيد لم يتم استبعاده ولكن علينا أن نختار 23 لاعبا فقط في قائمة الفريق النهائية".



وشدد جيريس على أن منتخب أنجولا جيد جدا وله طريقة لعب مميزة ويملك لاعبين أصحاب مهارات فردية وهو من الفرق الإفريقية المعروفة والمحترمة.



وقال المدرب الفرنسي: "نملك طموحات كبيرة للنجاح والتقدم في المنافسة ، ولعبنا أكثر من مباراة ودية وكنا موفقين فيها ولكن الفوز في الوديات شيء والمباريات الرسمية شيء آخر ، كان علينا أن نقوم بتجربة كل اللاعبين في مباريات العراق وكرواتيا حتى نكون على اقتناع تام باختيار المجموعة الأخيرة".