معارض قطري: القضاء على نظام الحمدين يبدأ من إيران

قال المعارض القطري فهد آل ثاني، عبر موقع على موقع تويتر، اليوم الأحد،: "لانريد الحرب لكن نريد أن يصاب نظام الملالي بالشلل التام، ويُترك ليموت ببطء وبالتالي ستموت أطرافه ويضعف حلفائه ومن أهمها النظام القطري ونظام الحمدين، حيث الارتباط القوي بين الدوحة وطهران".

يأتي هذا، على خلفية إعلان الخطوط الجوية السعودية تغيير مسارات الوجهات الـسيوية عبر أجواء الخليج العربي إلى مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني.

يذكر أن ايران متهمة بالتورط في الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط في الخليج العربي وبحر عمان، واتهمت من المملكة المتحدة وواشنطن إيران بشكل واضح بأنها وراء هذه الهجمات.

