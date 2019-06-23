القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:59 م

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي
11:35 ص

قبل التصويت.. حسن طلب: جابر عصفور لن يتحمل هزيمة رابعة
05:22 م

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية
12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
سياسي
الأحد 23/يونيو/2019 - 02:41 م

«الوفد»: إعداد قانون مجلس النواب الجديد خلال أسبوع

«الوفد»: إعداد قانون
إسلام نصير
dostor.org/2683436

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب شارفت علي الانتهاء من إعداد قوانين مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر، لعرضه على الهيئة البرلمانية للحزب، تميهدا لتقديمه خلال دور الانعقاد بمجلس النواب.
وأضاف أن الحزب يستعد للانتخابات المقبلة عبر عقد اجتماعات مكثفة بأماناته في المحافظات، لاختيار الكوادر القادرة علي خوض غمار الانتخابات.
وأشار الهضيبي، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن القوانين ستكون جاهزة خلال أسبوع من الآن، وإلي أن الحزب يفضل تغليب نظام القوائم علي النظام الفردي، في انتخابات مجلس النواب المقبلة، موضحًا أن هذا النظام سيساعد علي تقوية العمل الحزبي بشكل أكبر.

اقرأ أيضًا
منذ أكثر من شهرين

"الوطنية للانتخابات": نتعهد أن ندير الاستفتاء بضمير القاضى

منذ 12 شهر

اليوم.. البرلمان يحسم الخلاف بين الأزهر والأوقاف حول الفتوى العامة

منذ 12 شهر

غدًا.. التحالف السياسى المصرى ينظم احتفالية بمناسبة 30 يونيو

منذ سنة

برنامج ديني يتصدر قائمة "الأسوأ" في رمضان 2018

منذ سنة و نصف

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ سنة و نصف

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

الآن

"الصحة" تعلن استمرار التجهيز للمبادرة الرئاسية "صحة المرأة"

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

نتنياهو: العدوان الإيراني يزداد في المنطقة منذ الاتفاق النووي

"العثمانلي يحتضر".. واشنطن بوست: أردوغان لن يترك أوغلو يظفر باسطنبول

ads
ads
الأكثر قراءة

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

"تايم سبورت" تبث 11 حملة إعلانية في أول أيام بطولة الأمم

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 27% والبيض 35%

مدير المنتخب يؤكد واقعة تحرش اللاعبين بعارضة أزياء (فيديو)

ألبومات الصور

بالصور.. ضبط 300 كيلو أسماك مجمدة منتهية الصلاحية فى الأقصر

مباراة الكونغو وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

"أمم أفريقيا" فى عزبة صلاح الدين بالقليوبية

حفل الفنان محمود الليثي في الجامعة الأمريكية

رياضة

رئيس اتحاد الكرة الجزائري يتدخل لحل أزمة المشجعين مع التذاكر

مدرب مالي يتمنى بلوغ الأدوار النهائية في أمم افريقيا

عبد الله ديابي نجم مالي: الكرة الموريتانية تطورت بشكل كبير

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

"تايم سبورت" تبث 11 حملة إعلانية في أول أيام بطولة الأمم

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 27% والبيض 35%

مدير المنتخب يؤكد واقعة تحرش اللاعبين بعارضة أزياء (فيديو)

الرئيس نيوز

وزير الإسكان من العلمين الجديدة: نحن ملتزمون أمام الرئيس بمواعيد محددة لتسليم المشروعات

أول قرار من اتحاد الكرة بشأن واقعة "ماريهان وثلاثي المنتخب"

على رأس وفد وزارى.. رئيس الحكومة يغادر مطار القاهرة متوجها لألمانيا

"صفقة القرن" ليست سوى خطأ في الترجمة.. القصة كاملة

هل تصل الوساطة الإثيوبية بالسودان إلى المجلس السيادي؟

كشكول

"دفن النفايات الخطرة" ندوة للبحث العلمي

"خريجى الأزهر" تطلق دورتها التدريبية لشباب الأئمة والمعلمات من بريطانيا

"التعليم" تبحث سبل تطوير المنظومة التربوية بـ"الضبعة النووية"

"صناعة الأسمدة والمبيدات الحيوية" ندوة بالبحث العلمي

إطلاق أول منصة إلكترونية للتسامح بـ "إعلام الأهرام الكندية"

الأمصار

قبائل ليبية تطالب الأمم المتحدة بتحقيق التوزيع العادل للثروات

استقرار سعر الريال السعودي خلال التعاملات المسائية اليوم

مدرب مالي: استعدينا بشكل جيد ونسعي لبلوغ الأدوار النهائية

تشيلي يصطدم بأوروجواي في نهائي مبكر لكوبا أمريكا

منتخب الكونغو يعتذر لجماهيره بسبب الخسارة أمام أوغندا

مرايا الابداع

كبسولة الأحلام المخبأة

جبل الحكايات

ads
منوعات

"فضيحة" في ثانوية مرموقة تخرج منها 8 فائزين بجائزة نوبل

خبير أسترالي: هجمات التماسيح ستزداد مع تزايد الاحترار العالمي

أطباء يكشفون "الآثار المدمرة" للأجهزة اللوحية على أصابع الأطفال

الصحة

خبراء: ضعف المناعة وراء انتشار حمى الضنك في سنغافورة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎