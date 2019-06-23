«الوفد»: إعداد قانون مجلس النواب الجديد خلال أسبوع

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب شارفت علي الانتهاء من إعداد قوانين مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر، لعرضه على الهيئة البرلمانية للحزب، تميهدا لتقديمه خلال دور الانعقاد بمجلس النواب.

وأضاف أن الحزب يستعد للانتخابات المقبلة عبر عقد اجتماعات مكثفة بأماناته في المحافظات، لاختيار الكوادر القادرة علي خوض غمار الانتخابات.

وأشار الهضيبي، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن القوانين ستكون جاهزة خلال أسبوع من الآن، وإلي أن الحزب يفضل تغليب نظام القوائم علي النظام الفردي، في انتخابات مجلس النواب المقبلة، موضحًا أن هذا النظام سيساعد علي تقوية العمل الحزبي بشكل أكبر.

