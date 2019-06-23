اختيار نائب وزير الزراعة الصيني لمنصب المدير العام الجديد لـ "فاو"

انتخبت منظمة الأغدية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم الأحد، نائب وزير الزراعة الصيني تشو دونغ يو، في منصب المدير العام للمنظمة، وذلك خلال الجولة الأولى للتصويت.



وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، أن دونغ يو حصل على 108 أصوات، مقابل 71 صوتا حصلت عليها كاترين جيزلين لانييل الرئيسة السابقة لوزارة الزراعة الفرنسية وهي مرشحة الاتحاد الأوروبي، و12 صوتا للمرشح دافيت كيرفاليدزي وزير الزراعة الجورجي السابق.



يذكر أن الانتخابات أجريت خلال المؤتمر الحادي والأربعين للمنظمة، المنعقد في مقر الفاو بالعاصمة الإيطالية (روما).



منظمةُ الفاو هي اختصار لمنظمة الأغذية والزراعة (Food and Agriculture Organization) التابعة لهيئة الأمم المتحدة، وتُعتبَر من أقدم الهيئات، والوكالات المتخصصة، والدائمة في هيئة الأمم، تأسّست هذه المنظمة في عام ألف وتسعمئة وخمسة وأربعين.