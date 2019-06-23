تفاصيل تسويق أرسنال لـ"النني" و"أوزيل" بعد أمم إفريقيا

أكدت صحية "اكسبرس" البريطانية، أن المصري محمد النني لاعب نادي أرسنال يعد أحد الللاعبين الذين يسعى النادي لاستغلالهم الفترة القادمة.



وتابعت أن النني هو أحد أهم اللاعبين الذين يمكن تسويقهم خلال الفترة المقبلة لجمع الأموال ويأمل المسئولون في النادي أن تكون بطولة الأمم الإفريقية طريق لتألق النني، وجذب بعض العروض إليه.



وأضافت أن الأمر نفسه بالنسبة لمسعود أوزيل اللاعب الألماني، الذي يسعى النادي لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث تم تأجيل الكثير من عروض البيع له، حتى يأتي العرض الأفضل وبيعه بأعلى سعر.



وأشارت إلى أن ما يحدث في أرسنال جزء من عمليات الإحلال والتجديد التي يجريها النادي الذي يحاول مؤخرًا إنهاء صفقة كيران تيرني لاعب نادي سيلتك.