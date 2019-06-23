فورتونا دوسلدورف ينفي الاتفاق على انتقال رامان إلى شالكه

نفى نادي فورتونا دوسلدورف الألماني لكرة القدم صحة ما ذكرته تقارير إعلامية حول الاتفاق على انتقال المهاجم بنيتو رامان إلى شالكه.



وذكر لوتس بفاننشتيل، المدير الرياضي للنادي، اليوم الأحد في بيان: "أنا مندهش من الأخبار ويكاد لا يكون هناك أي حديث على الإطلاق عن اتفاق (بهذا الشأن)".



وأضاف بفاننشتيل: "الوضع القائم اليوم هو أننا ننتظر حضور بنيتو في موعده في أول تدريب هنا في فورتونا".



كانت وسائل إعلام مختلفة ذكرت في وقت سابق أن هناك اتفاقًا بين فورتونا وشالكه بشأن انتقال رامان مقابل تسعة ملايين يورو مع إمكانية استعارة فورتونا للاعب شالكه الجديد، بيرنارد تكبيتي، لمدة عامين.



ويرتبط رامان، الذي لعب مع فورتونا 61 مباراة، أحرز خلالها 21 هدفًا وساعد في إحراز ثمانية أهداف أخرى، بعقد يستمر حتى 2022.



من جانبه، قال توماس روتجرمان، رئيس نادي فورتونا: "يمكن النظر في الانتقال فقط إذا أعرب لنا بنيتو بشكل واضح عن رغبته في التغيير وإذا ما عُرِضَ علينا مبلغ عادل سوقيا مقابل الانتقال، والملايين التسعة التي

جرى التكهن بها لن تكون بالتأكيد عادلة على مستوى السوق".